Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcția de premier al Romaniei. Ce promite liderul PNL, daca va ajunge in fruntea Guvernului Presedintele Klaus Iohannis sustine la aceasta ora o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. "După consultările cu partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări: că se conturează un guvern în jurul PNL. (...) Personal, cred că alegerile anticipate sunt o soluţie,…