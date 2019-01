Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Rusiei a reactionat la ultimatumul anuntat de Franta, Spania, Germania si Marea Britanie privind decizia de a-l recunoaste pe opozantul Juan Guaido in calitate de presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, daca presedintele Maduro, pe care Moscova il considera aflat legitim…

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Filme de scurtmetraj din 17 tari vor fi prezentate, incepand de marti si pana sambata, la cea de-a XXII-a editie a Festivalului International de Film Studentesc CineMAiubit, informeaza UNATC. La editia din acest an a festivalului vor participa, alaturi de Romania, Argentina, Belgia, Bulgaria,…

- Iranul continua sa-si respecte angajamentele pe care si le-a asumat prin semnarea acordului asupra dosarului sau nuclear, la Viena, in 2015, in pofida reimpunerii sanctiunilor americane, a anuntay joi Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), relateaza Reuters, potrivit News.roAceasta…

- Americanii "nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol. Politicile voastre regionale au esuat si acum dati vina pe Iran pentru acest esec, din Afganistan pana in Yemen si Siria", a subliniat Rouhani intr-un discurs in orasul Khoy (nord-vest), transmis in direct…

- Iranul si-a mentinut la niveluri scazute depozitele de uraniu, precum si nivelul de rafinare al uraniului, incadrandu-se in limite stabilite de acordul din 2015. Mai multe dintre principalele elemente ale acordului au fost inspectate chiar inainte de reimpunerea sanctiunilor din partea SUA pe 5 noiembrie.…

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Uniunea Europeana, Franța, Germania și Marea Britanie au declara vineri, intr-un comunicat de presa comun, ca regreta decizia Washingtonului de a reimpune sancțiuni asupra Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.