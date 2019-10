Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca bugetul Romaniei s-ar incadra in tinta de deficit de 3% daca PSD continua guvernarea. Oficialul din Guvern a spus ca acest lucru nu va mai fi posibil „cu altii” in Executiv.

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, au avut miercuri un schimb de replici, printre dispute fiind si statutul investitiilor realizate in parteneriat public privat (PPP) si daca acestea necesita sau nu garantii de stat sau inseamna asumarea…

- Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. ARB: Este cea mai mare realizare in plan economico-financiar din ultimii ani Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata de agentia FTSE Russell la statutul de Piata Emergenta Secundara, de la cel de Piata de Frontiera, o recunoastere…

- 'Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru Romania, un nou pas catre realizarea unui proiect de tara pentru care am insistat in ultimii ani de zile si care este legat si de procesul de aderare la moneda Euro. Piata de capital romaneasca intra intr-un club mai select al burselor…

- În 2020 informatizarea ANAF nu va mai reprezenta un subiect de discuție în spațiul public, susține Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.„În 2020, ca lumea sa înțeleaga clar un termen final, sistemul informatic este la punct, în sensul bun, trafic…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a parasit, miercuri discutiile care aveau loc intre alesii locali si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pe tema banilor pentru rectificarea bugetara. Primarii au mers, miercuri, la Guvern, pentru a discuta cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…