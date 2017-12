Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, cel care a propus mii de amendamente, prin intermediul unui soft, la legile justiției, s-a abținut, joi, de la votarea bugetului SRI pe anul 2018. Bugetul SRI a trecut, ieri, de comisiile de buget-finanțe, respectiv de control a activitații Serviciului Roman de…

- Se scumpesc serviciile medicale pentru cei care nu au venituri și sunt neasigurați, dar care vor sa beneficieze de servicii medicale sau cei care au nevoie de servicii de urgența intr-o anumita luna. Aceste contribuții minime cresc de la 80 ...

- Asociatia Suta la Suta Romanesc a realizat in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor platforma online Tribuna Consumatorilor, unde se vor publica informatii despre drepturile consumatorilor, sfaturi pentru a cumpara online in siguranta sau informatii despre etichetele…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Inspectoratul de Poliție Județean Argeș participa și in acest an la actiunea „FOC DE ARTIFICII”, declanșata la nivel național pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. In perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, politistii…

- ASTRA-FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE STREAM LIGA I DIGISPORT TELEKOM SPORT. Denis Alibec nu s-a antrenat dupa meciul de la Plzen, iar Nicolae Dica susține ca nu se va putea baza pe atacantul de 26 de ani din...

- Numarul de rezervari online pentru inmatricularea definitiva a autoturismelor se mareste, incepand din data de 4 decembrie a.c., de la 97 la 156/ zi, repartizate egal la cele doua ghisee ale Serviciului Inmatriculari si Permise Auto Suceava, a informat, ieri, biroul de presa al prefectului de ...

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Bihorenii care s-au pensionat anticipat partial in perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 pot solicita recalcularea pensiei. „In judetul Bihor, in aceasta situatie se afla 560 de persoane. Recalcularea se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin…

- In aceste conditii, data fiind usurinta cu care se pot face platile online si sumele tot mai mari care se transfera cu ajutorul instrumentelor de plata electronice, era doar o problema de timp pana cand acest lucru sa trezeasca interesul persoanelor care detin cunostinte in domeniul IT si care sunt…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- Daca in America inca se fac pregatiri pentru Black Friday, la noi deja se numara bilantul vanzarilor explozive de peste zi. O masina de peste 100 de mii de euro a fost vanduta dis de dimineata, iar goana dupa reduceri nu i-a oprit pe consumatori sa depaseasca cele 200 de milioane de lei, totalul de…

- elefant.ro va oferi in premiera de Black Friday reduceri la automobile, 4 Fiat si 3 Mini One. Desi apar in oferta de Black Friday, deocamdata aceste produse speciale nu sunt inca active, dar din moment in moment ar putea fi disponibile pentru a fi comandate. Cel mai ieftin automobil este un…

- Astazi debuteaza actiunea „Black Friday” la majoritatea comerciantilor din Arges, dar si in mediul online. In acest context, Politia Arges face o serie de recomandari importante. Cumpara din surse sigure, de la firme sau ...

- Oana Roman va avea emisiune online, gazduita de revista Viva!. Se va numi „OanaPunctRoman”, va fi axata pe vedete și mondenitați și va incepe in aceasta saptamana. Emisiunea va oferi publicului povești si curiozitati din viața vedetelor din Romania. De asemenea se vor analiza tinutele acestora și lucrurile…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, avocatul Gheorghe Piperea, ii sugereaza președintelui PSD sa-și dea demisia „pentru a putea sa-și probeze nevinovația” in fața unui sistem „care pana acum l-a protejat si i-a fost partener”. Gheorghe Piperea reacționeaza dupa ce DNA l-a audiat și l-a…

- Black Friday aduce reduceri la carti, haine, jucarii, electronice si electrocasnice, dar si la pachete stomatologice, companiile si magazile online incepand campania chiar si de pe 10 noiembrie, inainte de data oficiala de 24 noiembrie, potrivit comunicatelor emise de ofertanti. Black…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, dupa ce 11 magistrati au votat pentru avizarea negativa a initiativei…

- Șoferul implicat, marți seara, in accidentul tragic din Capitala, in urma caruia o femeie de 35 de ani a murit, o tanara de 18 ani este in stare grava, iar patru mașini au ars, a fost prins de polițiști și a fost testat cu etilotestul care a aratat ca acesta avea 0,28 miligrame alcool pur Stirea Accident…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) – ar mai putea accede in Parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Ulterior, asociatia se va asigura ca ideile iesenilor ajung pe masa consilerilor locali. „Ofera Iasul pentru plimbare, fa-i strazile respirabile, invata-i oamenii sa se respecte unii pe altii. Gandeste-te la ce te doare mai tare in Iasi cand vine vorba de transport public si mobilitate urbana, apoi…

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași în 2017 valoarea de 1,87 trilioane USD, în creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce înregistreaza cele mai mari încasari cu 681, 438…

- Dezvoltarea Internetului este unul dintre factorii principali care au dus la o diversificare impresionanta a numarului de site-uri online. Concomitent, acesta este si aspectul care incurajeaza din ce in ce mai multi oameni sa isi lanseze diverse proiecte online [...] citește mai mult Post-ul Blugento,…

- Analizele de care depinde starea ta de bine ar putea fi clasificate in trei categorii, astfel: cele uzuale, pe care le realizezi anual; analizele ocazionale, care pot depista afecțiuni serioase, precum bolile cardiovasculare, sau riscul de a dezvolta astfel de boli; și, in sfarșit, cateva teste despre…

- StartupCafe.ro impreuna cu hub-urile Google, Atelierul Digital din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi organizeaza in luna noiembrie o serie de intalniri online destinate antreprenorilor interesati de promovarea digitala a afacerilor. Prima intalnire online va transmisa, in avanpremiera, marti…

- Mai puteti citi si: Ministerul Energiei reia negocierile cu chinezii pentru termocentrala de la Rovinari FOTO ȘOCANTE. Cum erau exploatați COPIII prin munca in MINELE DE CARBUNI din SUA, la inceputul secolului XX Informații contradictorii. Ministrul Energiei susține ca stocul de carbune ar fi…

- “Sunt mandru ca sunt roman. Romania este țara mea. Trebuie sa gandim programe care sa aduca toate regiunile țarii la acelasi nivel. Acum mai mult ca oricand trebuie sa fim uniți in cuget și simțiri. Imaginea Teatrului Aureliu Manea din Turda nu trebuie murdarita cu asemenea discuții secesioniste.”…

- Doi barbati au fost gasiti impuscati, joi dupa-amiaza, pe un camp, la Nisipuri, in apropiere de Targoviste. Prima ipoteza ar fi cea a unui asasinat, urmata de un accident de vanatoare. Procurorii ar inclina spre prima varianta, cu atat mai mult cu cat, surse judiciare au precizat, vineri dimineața,…

- Campania are ca scop atat conștientizarea rolului pe care fiecare dintre noi il are in salvarea unor vieți, cat și crearea condițiilor in care doritorii sa poata dona mai ușor, incurajand astfel acest gest. Donarea de sange este un act umanitar pe care fiecare om sanatos ar trebui sa-l faca…

- SIMONA HALEP-CAROLINE WOZNIACKI ONLINE STREAM la Turneul Campioanelor LIVE VIDEO DIGISPORT Am jucat cel mai bun tenis al meu", a spus jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, care a debutat cu o victorie, luni, la Turneul Campioanelor de la Singapore,…

- Libra Internet Bank a lansat un serviciu de chatbot cu capabilitati video prin care poate sa identifice la distanta noii clienti si sa le deschida 100% online un cont, fara ca acestia sa fie obligati sa mai vireze un leu din contul altei banci pentru activarea contului curent. Am testat aceasta solutie…

- Octombrie 2010, data la care intra in calculatoarele și telefoanele voastre un nou site de știri locale-Alba24.ro. Era inca devreme pentru știrile online, in plina criza economica, in care pana și televiziunile, vedetele mass-media, incepeau sa simta efectele taierilor de bugete. Pentru presa scrisa…

- UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anuntat ca joi, in prima zi in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. “In baza acestei legi, prin adaugirea celor 6 zile (..) – au iesit 529 de detinuti. (…)3.349 de detinuti au dobandit vocatia la liberarea…

- BAYERN-CELTIC ONLINE STREAM CHAMPIONS LEAGUE LIVE VIDEO TELEKOM SPORT Internationalul spaniol Javi Martinez, de la Bayern Munchen, a suferit o accidentare la umarul drept in meciul cu Freiburg (5-0), disputat s&a...

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, luni, pe strada Ceahlau, din cartierul Crangasi, din Capitala. O autobasculanta a lovit trei masini, iar apoi s-a oprit la limita, in fata unei farmacii. Potrivit primelor informații furnizate de autoritați, trei pietoni si un taximetrist au fost…

- Incepand din data de 12 octombrie 2017, CEC Bank accepta, pentru analiza documentelor de proprietate si publicitate imobiliara, extrase de carte funciara eliberate online de Autoritatea Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Clientii nu trebuie decat sa achizitioneze online extrasele…

- Compania Niantic, care produce Pokemon Go, a confirmat ca "parti terte" au accesat in mod neautorizat platforma jocului online, informeaza CNN. "Este clar din imaginile pe care le-am primit de la CNN ca platforma jocului nostru online a fost accesata si utilizata abuziv de parti terte,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, vineri, in cadrul ședinței CSM, ca Inspecția Judiciara (IJ) va deveni o instituție independenta, autonoma și ca va face aceasta propunere de modificare a proiectului privind legile justiției. „Veți vedea la finalul proiectului o dispoziție tranzitorie…

- Uitandu-ne la piata locala, site-urile a 9 din 10 magazine online se incarca greu sau foarte greu, facand experienta achizitiei online mult mai greoaie. In cadrul competitiei GPeC, au fost analizate peste 300 de platforme online locale, iar principalii factori ce determina slaba lor functionare sunt…

- Afluxul de cetațeni interesați de preschimbarea pașapoartelor, inregistrat in special pe perioada lunilor de vara, a constituit o preocupare prioritara pentru Prefectul Județului Arad, d-na Florentina Horgea. Interesata de micșorarea...

- Noi pasaje din raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au fost prezentate, sambata seara, de Andreea Sava, in emisiunea “Descoperiți”, de la Antena3. Pasajele – care evidențiaza pe de o parte, abuzuri ale procurorilor DNA și pe de alta parte, modul…

- HALEP-KASATKINA LIVE VIDEO STREAM ONLINE Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 34 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep in sferturile de finala ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu...

- Daca in cazul in industriei jocurilor de noroc, pe segmentul landbased, se poate observa o maturitate, tendința pieței locale, ca și cea remarcata la nivel european, este de orientare a operatorilor catre mediul online.

- Directorul Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, a susținut, joi, la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a avut loc inaugurarea programului de master “Studii de securitate globala”, primul discurs public transmis live pe pagina de Facebook a serviciului. Hellvig a precizat, printre…

- Proiectul a fost demarat pentru a contracara numarul mare de site-uri care ofera solutii „miraculoase” pentru diferite probleme de sanatate, fara niciun fundament stiintific si fara a avea in spate un specialist avizat. Nu mai constituie de mult o noutate ca romanii prefera sa caute pe internet informatii…

- Timp de aproximativ un an am dezbatut atacurile asupra serverelor Yahoo care au lasat sute de milioane de conturi vulnerabile. Se pare insa ca au fost mai multe, scriu cei de la PLAYTECH. Yahoo a pus bazele Internetului asa cum il stim astazi. Timp de cativa ani, a fost imposibil sa nu ai…

- Începând cu luna octombrie, românii din tara si din strainatate au acces nelimitat la informatii avizate din partea a peste 50 de medici parteneri Doclandia, prima soluție dezvoltata exclusiv online care ofera sfaturi competente de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata…