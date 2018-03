Stiri pe aceeasi tema

- Zboruri anulate, șosele inchise, mașini blocate in zapada. Zone intinse din Marea Britanie se confrunta cu un episod de iarna neobișnuit pentru aceasta perioada a anului. De altfel, in aproape toata Europa e ger și ninge și a fost instituita alerta de vreme rea.

- Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate. Mihael Kurtes, un oficial al municipalitatii din Perusic, a declarat ca nivelul apei creste cu…

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- Romania are, dupa Bulgaria, cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniunea Europeana. Potrivit datelor statistice, cele mai multe decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Romania are a doua cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniune Europeana. Potrivit Eurostat, in țara noastra s-au inregistrat…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- Nord-estul Statelor Unite a fost afectat miercuri de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anularea a aproximativ 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere si întreruperi ale aprovizionarii cu electricitate pentru mii de familii

- Iarna capricioa sa care care a creat problem in toata Europa, a creat de asemenea și peisaje spectaculoase, mai ales in zonele care se intalnesc rar cu zapada. Imagini filmate cu o drona ne arata Venetia...

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei.Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese

- Iarna nu se da inca dusa. Conform meteorologilor, pana in 4 martie mai avem de tras. Pana atunci se vor semnala in Banat noi ninsori, polei și intensificari ale vantului. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș spun ca se circula in condiții de iarna pe drumuri.

- Tarile europene se confrunta cu o iarna tarzie provocata de un val de aer polar, care atrage dupa sine un ger naprasnic si ninsori abundente. Astfel, multe orașe europene, in care ninge foarte rar, au fost acoperite de zapada. Aerul arctic a adus in Marea Britanie cele mai scazute…

- Organizatorii Maratonului International Brasov, ajuns in acest an la cea de-a patra editie, asteapta la start, pe 20 mai, aproximativ 3.000 de pasionati de sport de toate varstele, din Romania si din strainatate, potrivit unui comunicat remis Agerpres. Competitia, care va avea startul si finisul in…

- Multe aeroporturi au fost inchise temporar și sute de zboruri au fost anulate. Temperaturile record și ninsorile abundente i-au lovit greu pe britanici. Mare parte din Regat este sub cod roșu: o raritate pentru Marea Britanie.

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- Vremea in București, 28 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod galben de ninsori și viscol și sub cod portocaliu de ger, miercuri. Din cauza condițiilor meteo, școlile raman inchise și astazi . In București este in vigoare, pana la ora 23:00, un cod galben de ninsoare și viscol. Ramane valabil…

- Din cauza ninsorilor, dar si a intensificarilor vantului si viscolului, cursurile scolare in trei localitati valcene vor fi suspendate miercuri, 28 februarie. Intr-una din localitati, copiii nu vor merge la scoala nici joi, 1 martie. Pe drumurile Valcii s-a circulat cu dificultate, dar nu s-au inregistrat…

- Din cauza ninsorilor, dar si a intensificarilor vantului si viscolului, cursurile scolare in trei localitati valcene vor fi suspendate miercuri, 28 februarie. Intr-una din localitati, copiii nu vor merge la scoala nici joi, 1 martie. Pe drumurile Valcii s-a circulat cu dificultate, dar nu s-au inregistrat…

- JUDETUL VASLUI SUB ASALTUL IERNII VREME SEVERA…Codul galben a fost prelungit pentru judetul Vaslui care ar putea fi blocat de viscol si ninsori! GER SI VISCOL…Iarna geroasa si-a intrat in drepturi si odata cu ea au aparut si problemele: scoli inchise, drumuri blocate si oameni ramasi inzapeziti cu masinile…

- Iarna iși intra in drepturi și iși face de cap. In șase raioane din țara se circula cu dificultate din cauza drumurilor inzepezite. In urma ninsorii și a gerului de astazi, trei autobuze s-au defectat, iar opt rute școlare au fost suspendate.

- Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza ca - dupa cate afirma Inspectoratul Scolar - accesul microbuzelor este dificil pe mai multe drumuri acoperite de zapada. In functie de evolutia vremii, autoritatile urmeaza sa decida prelungirea perioadei de suspendare…

- Intr-o interventie la Digi24, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca, in ciuda problemelor, deocamdata nu exista cazuri medicale care sa nu fi fost rezolvate.

- Croatia se confrunta cu o iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata. In centrul si nord-vestul tarii, zapada s-a asternut in straturi de aproape jumatate de metru si, din cauza temperaturilor scazute, carosabilul este alunecos.

- Iarna grea in Croația. Ninsoarea abundenta si viscolul au acaparat Coasta Dalmata, iar stratul de zapada depus in doar 24 de ore atinge aproape un metru.Iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata.

- SCOLI INCHISE. Gabriela Firea a explicat ca a preferat sa ia aceste masuri preventiv, chair daca fenomenele meteo nu vor fi extreme, decat sa nu intervina si sa se intample accidente, atat din cauza ninsorilor, cat si a gerului. Va fi viscol pana marti, iar stratul de zapada se va apropia…

- Cei mai buni tineri matematicieni din lume au venit la Bucuresti pentru a gasi solutii la mai multe probleme, cu totii participand la concursul ”Romanian Master in Mathematics”, organizat de Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat…

- Lantul de fast-food KFC a fost fortat sa inchida temporar sute de restaurante din Marea Britanie, dupa ce o incurcatura logistica a oprit livrarile de pui, relateaza CNN Philippines. Aproximativ 800 dintre cele 900 de restaurante din Marea Britanie au fost inchise luni dupa-masa, unele dintre…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- PROBLEME…Dupa mai bine de 12 ore de ninsoare continua, judetul Vaslui a fost acoperit cu un strat consistent de zapada. Pentru agricultori, zapada a venit ca o mana cereasca, dar pentru drumari caderile de zapada au devenit un adevarat cosmar. Daca pe drumurile judetene, nationale si europene s-a circulat…

- Doar cațiva centimetri de zapada au fost de ajuns pentru a da peste cap intreaga circulație in Paris și imprejurimi. Mașinile au ramas blocate pe șosele, autobuzele nu mai circula, traficul aerian e perturbat, iar trenurile au intarziat cu orele.

- Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din capitala, Mehrabad si IKA, au fost anulate. Pene de curent au fost anuntate in capitala precum si in alte regiuni, iar multi oameni nu au putu ajunge la munca.Zapada care s-a depus pe partea carosabila a facut ca singurul…

- Inainte sa se apuce de treaba, britanicii i-au uimit pe fermieri. Fetele au avut nevoie de sfaturi inedite pentru cules varza. „- Fara machiaj pentru ca intotdeauna ploua si vei arata ca un monstru, neagra pe fata. - Imi pare rau, dar nu se pune problema sa vin nemachiata.” Fiecare echipa trebuie sa…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- Ministrii din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania s-au intalnit in capitala ungara cu comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger.'Cele opt tari au convenit o crestere a contributiilor proportional cu PIB-ul, ceea ce este un mare succes al acestei…

- Comisia Europeana i-a convocat marti, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv Romania, la un "summit" pe tema calitatii aerului. Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Germania, Spania,…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari – inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP conform News.ro . Aceasta este ”ocazia ultimei…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Astazi, 22 ianuarie 2018, portalul de știri EU Today a publicat un raport privind sistemul justiției din România care analizeaza motivele pentru care reformele judiciare și penale, care au fost solicitate României înainte de aderarea la UE, nu au fost inca îndeplinite. Raportul…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Trei drumuri judetene din Vaslui sunt vineri dimineata inchise circulatiei rutiere, blocajele fiind din cauza sulurilor de zapada formate pe parcursul noptii, au anuntat reprezentantii Institutiei Prefectului. "Se lucreaza pe DJ 246 Tacuta - Focsasca, DJ Ciocani - Crang si DJ 237 Codaesti…

- Iarna si a intrat in drepturi la Constanta. Din cauza viscolului deszapezirea este ingreunata si vizibilitatea redusa. Autoritatile au decis inchiderea unui sector din DN2, iar pe toate drumurile judetene a fost instituita restrictie de tonaj. Si in municipiul Constanta traficul rutier se desfasoara…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Cod portocaliu de vreme rea este si in 19 județe din Romania. Noaptea trecuta, mai multe drumuri de importanța naționala au fost inchise din cauza ninsorilor si a vantului puternic. Iar zeci de soferi de camioane au ramas blocați.

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Intr-un comunicat de presa, PPC a precizat ca aceasta initiativa este un pas important spre extinderea activitatilor pe piata regionala de electricitate din Balcani in cadrul planului UE privind integrarea pietei de electricitate din Europa. Infiintat in 2012, EDS are subsidiare in Serbia,…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.