Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul ”House of Fates” din Budapesta starnește controverse, unele persoane fiind de parere ca acesta ar distorsiona realitatea Holocaustului. Deși lucrarile la muzeu s-au incheiat acum trei ani, acesta nu a fost deschis inca publicului.

- Berea, una dintre cele mai cunoscute si consumate bauturi de pe planeta, a aparut acum aproximativ 6.000 de ani. Multi timp s-a crezut ca prima bere s-a produs in Egiptul Antic, dar la inceputul secolului al XX-lea s-au facut o serie de descoperiri arheologice care indicau Sumerul drept loc unde berea…

- Laszlo Nussbaum este unul dintre putinii clujeni care mai pot povesti ce au trait in "fabrica mortii" numita Auschwitz. A fost martorul Holocaustului și singurul din familia lui care a supravietuit iadului nazist! Iar povestea este una cu adevarat tulburatoare!

- O femeie și-a facut de ras logodnicul infidel chiar in fața altarului, cand el credea ca va auzi de la ea juramantul de nunta. Ea a aflat cu o seara inaintea nunții ca barbatul o inșela cu o alta femeie.

- O supraviețuitoare a Holocaustului a fost reunita cu familia care i-a salvat viața in urma cu 71 de ani. Acest moment special a fost posibil datorita unui simplu mesaj publicat pe platforma de socializare Facebook.

- Tova Ringer, o femeie in varsta de 93 de ani care a supravietuit lagarului de concentrare Auschwitz din Polonia ocupata de nazisti, a castigat editia din 2018 a concursului de frumusete Miss Holocaust, organizat in Israel, informeaza DPA. Nascuta in Polonia, Tova Ringer a fost transferata…

- Aleksandr Kokorin (Zenit, 27 de ani) iși va petrece urmatoarele 2 luni dupa gratii. Impreuna cu Pavel Mamaev (Krasnodar, 30 de ani) l-au agresat pe Denis Pak, oficial din Ministerul Industriei și Comerțului (detalii AICI). Svetlana, mama lui Kokorin, a oferit un interviu emoționant pentru Sport-express.ru.…

- Cea de-a sasea editie a concursului de frumusete Miss Holocaust a fost castigata, duminica seara, de Tova Ringer, o doamna in varsta de 93 de ani! Potrivit Reuters , la acest concurs a participat și o doamna nascuta in Romania. Competiția Miss Holocaust este organizata anual in Haifa, concurs la care…