Halep, inca o victorie la Madrid 2019 Simona a iesit triumfatoare de pe teren, marti, in meciul disputat in turul secund al turneului de la Madrid. Romanca – pornita la actuala editie din postura de a treia favorita la obtinerea trofeului – a invins-o pe Johanna Konta, sportiva aflata pe locul 47 WTA, intr-o infruntare de 88 de minute, si doua seturi […] Halep, inca o victorie la Madrid 2019 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial s-a impus cu 7-5, 6-1, într-un meci care a durat 1 ora și 30 de minute și va juca în optimile finala cu Viktoria Kuzmova, jucatoare care a trecut în turul precedent de Carla Suarez Navarro. Simona Halep a avut parte de un start dificil de meci în…

- Jucatoarea Sorana Cirstea, locul 93 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului de la Madrid, trecand in runda inaugurala de americanca Madison Keys, numarul 14 mondial si ccap de serie 13. Romanca, beneficiara de wild card, va juca in faza urmatoare cu sportiva franceza Caroline Garcia,…

- Perechea Irina Begu/Simona Halep a învins, luni, cu 6-2, 6-3, cuplul Raluca Olaru/Darija Jurak (România/Croatia), calificându-se în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Madrid, transmite News.ro.Begu si Halep au fost conduse cu 2-0 în primul…

- In mai putin de doua ore ar urma sa inceapa prima infruntare pe care o va disputa Simona la actuala editie a turneului de pe taram spaniol, competitie pe care Halep a castigat-o in doua randuri. Cea dintai adversara a romancei aflate pe locul 3 mondial este rusoaica Margarita Gasparyan. Sportiva de…

- Dupa ce a fost in tara de Pasti, alaturi de cei dragi, ocazie perfecta pentru a-si reincarca bateriile, din cate chiar ea a marturisit, Simona a parasit Romania in prima zi a lunii mai, cu destinatia Madrid. In doar cateva zile, acolo va incepe turneul pe care Halep l-a castigat pana acum de doua ori.…

- Intoarsa in tara dupa finala jucata la Miami Open, Simona a vorbit, la aeroport, despre recent incheiata competitie de pe taram american, despre viitoarele meciuri alaturi de echipa de Fed Cup, dar si despre colaborarea cu Daniel Dobre, noul sau antrenor. Halep s-a declarat “multumita” de evolutia de…

- Simona a inceput cu dreptul turneul de la Dubai, invingand-o pe Eugenie Bouchard, sportiva din Canada aflata pe locul 79 in clasamentul mondial. A fost un meci din care nu au lipsit punctele spectaculoase, in care primul set s-a decis la tie-break: 7-6 (4), iar romanca aflata pe locul doi WTA si-a asigurat…

- Simona a dat semnalul ca a cumpanit suficient, in scurtul rastimp in care au lucrat impreuna, si ca decizia ei e sa nu mai lucreze pe mai departe alaturi de Thierry Van Cleemput. Ajunsa deja, duminica, la Dubai, la doar o zi dupa ce a jucat finala turneului din Qatar, Halep si-a vestit fanii, intr-un…