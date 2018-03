Gripa a curmat 109 vieti in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 109, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati - unul de 28 de ani din...

- Un copil de 11 luni din judetul Prahova a murit din cauza rujeolei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...

- Un copil de 11 luni din judetul Prahova a murit din cauza rujeolei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 101, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, preluata de Agerpres. Ultima persoana care a murit ...

- Alte doua persoane - doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani - au murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 99, conform datelor transmise marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Citeste…

- Sunt 97 de decese confirmate in Romania, in actualul sezon de gripa. Datele facute publice dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica faptul ca doi pacienti din Bucuresti, o femeie si un barbat, au murit dupa ce au contractat virusul gripal, care s-a adaugat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a depașit 90, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Majoritatea persoanelor decedate nu erau imunizate impotriva virusului. Creșterea temperaturilor inca…

- Sunt 93 de persoane care au murit, in Romania, in actualul sezon de gripa. Trei noi decese au fost confirmate, sambata, de autoritati. Doua femei si un barbat au fost rapusi de boala respiratorie, niciunul nefiind vaccinat antigripal. Din cate au anuntat reprezentantii Centrului National de Supraveghere…

- Gripa continua sa faca victime. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 84, ultimele doua victime fiind doi barbati in varsta de 59, respectiv 63 de ani, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Gripa a mai luat doua vieti. Numarul morților din România a ajuns la 84 de la începutul sezonului, conform Realitatea TV. Anunțul a fost facut de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a efectuat recent o situație privind noile cazuri de rujeola raportate pana la data de 02 martie. Potrivit instituției, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 11.036. In saptamana 26 februarie – 02 martie au…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in județul…

- V. S. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in…

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- Numarul victimelor facute de gripa a ajuns la 72. Trei noi decese au fost inregistrate vineri in județele Ilfov, Mureș și Iași. Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 72, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Cazuri noi s-au inregistrat in județele Ilfov,…

- In aceasta a doua zi a lunii martie aflam ca sunt 71 de romani care au pierit din cauza virusului gripal. Cele mai recente informatii furnizate vineri de catre reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica faptul ca doi barbati au murit, unul dintre ei…

- Numarul persoanelor rapuse de gripa in Romania a ajuns la 69, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Intitutului Național de Sanatate Publica. Toate victimele sufereau și de alte afecțiuni și nu erau imunizate antigripal. ...

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri, 28 februarie, la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre doi barbati – unul…

- Potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60.În 26 februarie au mai fost confirmate ale decese, astfel: o femeie de 82 de ani, din jud.Cluj,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60 in Romania, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), informeaza libertatea.ro.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.Citeste si: Declaratia MOMENTULUI – Victor Ponta, atac voalat la Iohannis: ’As fi vrut sa fiu CONSILIERUL presedintelui Romaniei...’…

- Din nefericire, continua sa apara vesti rele despre romani rapusi de virusul gripal. Vineri s-a anuntat oficial, pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, faptul ca sunt doua noi decese confirmate cu virus gripal, ceea ce face ca numarul persoanelor care si-au…

- O femeie din Ialomița și doi barbați, unul din București și unul din Giurgiu, sunt ultimele victime ale gripei, medicii confirmand, joi, decesul acestora, numarul persoanelor care au murit ajungand astfel la 50. O femeie de 71 de ani din judetul Ialomita care nu a fost vaccinata antigripal…

- Din pacate, a crescut si mai mult bilantul negru al deceselor cauzate de gripa. Cele mai recente informatii, difizate marti dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, indica faptul ca numarul deceselor confirmate cu virusul gripal in actualul sezon a ajuns la 39. Cele…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România a ajuns la 37, dupa ce medicii au confirmat moartea altor doua persoane, o femeie de 61 de ani și un barbat de 84 de ani.Astfel, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în…

- Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, dupa ce alte doua persoane au murit din cauza virusului gripal.Ultimele doua persoane care au decedat…

- Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate de medici, fiind vorba despre o femeie de 61 de ani si un barbat de 84 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 37.Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, confirmat cu gripa de tip AH1N1, a murit ieri la Spitalul de Pneumoftiziologie. Victima se afla internata in unitatea medicala de aproape doua saptamani. Este cea mai tanara victima de pana acum, alte doua victime dintre celelalte opt avand 35, respectiv 40 de ani.…

- Vineri s-a anuntat oficial ca numarul cazurilor de pacienti care au murit in Romania, pe fondul contractarii virusului gripal, in actualul sezon a ajuns la 32. Conform datelor furnizate vineri din directia Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, cea de-a 32-a victima…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei in ultimele ore, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal in actualul sezon rece a ajuns la 32. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), este vorba despre un ieșean de 28 de ani, nevaccinat antigripal. Conform ultimei informari…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 31, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie antena3.ro.

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in Romania a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul Iasi…

- Ziua si vestile rele despre efectele pe care virusul gripal le are pe taram autohton. Din pacate, miercuri s-a anuntat oficial ca sunt 29 de decese confirmate, de la inceputul acestui sezon de gripa. Datele facute publice dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza...

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- 126 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, in Romania, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Jumatate dintre aceste cazuri sunt in judetele Vaslui, Bacau si Suceava. Numarul total de cazuri confirmate de la inceputul epidemiei este de…

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, in Romania, printre care unul la Cluj-Napoca. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT). Medicii atrag atenția…

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, la nivel național. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT).

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).

- De la inceputul acestui sezon de supraveghere a infecțiilor respiratorii acute și a gripei, pana la data de 14 ianuarie 2018, in județul Teleorman nu s-a inregistrat nicun caz de gripa, potrivit Centrului Național de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). La nivel național, insa,…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). In…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).

- În perioada 18-22 decembrie, au fost confirmate alte 70 de cazuri de rujeola, în București și în 11 județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ialomița și București, câte 16, în timp ce în Prahova au fost confirmate 10. Numarul total…