Ultramaratonistul Andrei Grațian Soverșan, originar din Cugir, va pune in practica, in toamna acestui an, in orașul sau natal, un proiect de suflet: „Cugirace”. Din informațiile pe care le deținem pana in prezent, concursul este o premiera pentru Cugir, pentru traseele montane din jur. Evenimentul este o manifestare sportiva pentru amatori, profesioniști, copii și are ca scop promovarea mișcarii in aer liber și a unui stil de viața sanatos. Concursul „Cugirace” este organizat de Asociația Raw Nature Experience, cu sediul in Cugir. Evenimentul cuprinde trei probe de concurs: ultramaraton, pe 55…