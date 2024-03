Aurel Vlaicu, declarat prin lege erou al națiunii române Camera Deputaților a adoptat astazi proiectul de lege prin care Aurel Vlaicu este declarat „ erou al națiunii romane” Este important de menționat faptul ca adoptarea s-a facut cu unanimitate de voturi, lucru care, de ceva vreme, se intampla rar in Parlamentul Romaniei. El va fi comemorat in fiecare an, pe 17 iunie. Aurel Vlaicu este una dintre figurile emblematice ale aviației romane. El semneaza, alaturi de Traian Vuia și Henri Coanda, certificatul de naștere al industriei aeronautice romanești. „Pentru cinstirea memoriei lui Aurel Vlaicu (1882 – 1913), avand in vedere reușitele sale extraordinare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

