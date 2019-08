FOTO CFR Cluj, primul transfer de Liga Campionilor: Ardelenii au adus un atacant de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Celtic a pierdut in jur de 30 de milioane de lire sterline ratand calificarea in grupele Ligii Campionilor, suma ce ar fi revenit echipei scotiene daca ar fi eliminat-o miercuri pe CFR Cluj in turul 3 preliminar si daca ar fi trecut apoi de Slavia Praga in play-off-ul competitiei, scrie AFP. In locul…

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor dupa o dubla manșa de „foc” in fața scoțienilor de la Celtic Glasgow. In retur, ardelenii au caștigat pe terenul echipei pregatite de Neil Lennon, scor 4-3, scor general 5-4, scrie Mediafax.

- CFR Cluj a reușit miracolul in deplasarea cu Celtic, impunandu-se cu 4-3 dupa un meci domninat de dramatism. Ardelenii s-au calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, avand deja asigurata accederea in grupele Europa League. CFR Cluj va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Partida…

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac a deschis scorul in confruntarea Celtic Glasgow – CFR Cluj din mansa secunda a turului 3 preliminar. In minutul 34, Omrani a centrat in careu, Ciprian Deac a castigat duelul aerian cu McGregor si a reluat cu capul pentru 1-0. Mingea a lovit bara si apoi a intrat in plasa…

- Dupa 1-1 din Gruia, Andrei Burca, fundașul de fier al campioanei CFR Cluj, este optimist inaintea returului de diseara cu Celtic ”Credem in miracole!” CFR Cluj este la doar un meci distanța de play-off-ul Ligii Campionilor, și implicit grupele Ligii Europa Dupa ce au remizat cu Celtic in manșa din…

- BBC Sport a prefațat duelul din Liga Campionilor dintre Celtic și CFR Cluj, prezentand o declarație de-ale lui Dan Petrescu (51 de ani) inaintea duelului cu scoțienii. Cele doua echipe au remizat in tur, scor 1-1 Caștigatoarea acestei duble manșe va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga…

- CFR Cluj si Celtic Glasgow se vor intalni miercuri, in Ardeal, in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar James Forrest (28 de ani), mijlocasul dreapta al scotienilor, a prefatat duelul european cu formatia din Romania, potrivit mediafax.Campioana Scotiei din ultimele opt editii a…

- Campioana României a debutat cu o înfrângere în preliminariile Ligii Campionilor! În Kazahstan, CFR Cluj a pierdut cu 1-0 meciul cu FC Astana. Ardelenii nu s-au adaptat pe terenul sintetic și au fost dominați.