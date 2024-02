Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a ratat un transfer de milioane! Patronul celor de la FCSB nu a dorit sa scoata o suma considerabila pentru acestia, iar acum a fost cumparat de o formație din Serie A. Este vorba despre David Ankeye, un jucator de 21 de ani, de la Sheriff Tiraspol, in schimbul sumei de 1,1 milioane […]…

- UTA Arad a anunțat ca a ajuns la un acord cu Razvan Trif (26 de ani), fundașul semnand un contract pe un și jumatate, chiar inaintea meciului de luni seara, cu FCSB, primul joc oficial din 2024 pentru echipa lui Mircea Rednic. Fundașul lateral in varsta de 26 de ani s-a nascut pe 9 octombrie 1997, la…

- Joi s-a terminat scurta vacanța de iarna și la Arad. Mircea Rednic (61 de ani) a avut la dispoziție 26 de jucatori la reunirea echipei UTA. A lipsit Aly Abeid (26 de ani), internaționalul din Mauritania urmand sa fie prezent la Cupa Africii pe Națiuni, competiție gazduita de Coasta de Fildeș in perioada…

- Fundasul formației Real Madrid, David Alaba, a fost ales, astazi, pentru a zecea oara „fotbalistul anului“ in Austria, tara sa natala, informeaza agentia APA, citata de Agerpres . In momentul de fața fotbalistul de 31 de ani este accidentat si va fi supus unei interventii chirurgicale la Innsbruck (Austria).…

- Radu Dragusin a dat cartile pe fata despre un viitor transfer de la Genoa! Fundasul nationalei, curtat cu insistenta de Tottenham, a declarat ca o plecare de la formatia din Serie A nu este principalul lucru la care se gandeste. Impresarul lui Radu Dragusin, Florin Manea, a dezvaluit ca fundasul este…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, l-a impresionat pe Viorel Moldovan cu prestația din meciul cu CFR Cluj, scor 1-1. Coman a fost cel mai bun de pe teren, a dat o pasa superba de gol pentru Olaru, peste apararea adversa, iar in repriza a doua a marcat un gol din afara careului. Reușita…

- U BT Cluj a reușit o noua victorie in EuroCup. Sportivii ardelenilor au reușit o performanța incredibila in partida cu cei de la Lietkabelis Panevezys. Campioana a invins greu, dupa prelungiri, miercuri, pe teren propriu, scor 120-111 (44-36, 97-97), formatia lituaniana Lietkabelis Panevezys, in ultima…

- Fundașul stanga Marius Briceag (31 de ani) a intrat in vederile selecționerului Edward Iordanescu (45 de ani), dupa transferul de la U Cluj la echipa poloneza Korona Kielce, parafat in ianuarie 2023. Fotbalistul a fost inclus de doua ori pe lista preliminara a stranierilor in campania de calificare…