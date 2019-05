Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel din sezonul 3 al emisiunii „Insula Iubirii” a venit in platoul emisiunii „Agenția VIP” și a povestit totul despre cum decurge viața ei acum, dar și despre faptul ca și-a intalnit marea iubire.

- Alexandra și Aurel au fost cei care au venit impreuna pe „Insula Iubirii” și chiar daca rebelul emisiunii a inșelat-o cu ispita Maria Ilioiu, cei doi și-au mai dat o șansa. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers, iar acum, fiecare iși vede de drumul lui.

- Soc la "Insula Iubirii"! Dana, ispita de care Aurel era indragostit pana peste cap, a parasit competitia in aceasta seara. Locul ei insa, a fost luat de nimeni alta decat fosta lui iubita, Alexandra!

- Este doar a patra zi pe insula barbaților și deja au loc primele conflicte . La doar o zi dupa ce au petrecut impreuna la nunta dintre Aurel si Dana, la Purimuntra lucrurile iau o intorsatura total neasteptata. Seara il gaseste pe Aurel intr-o stare de continua agitatie, iar de aici si pana la un scandal…

- "De peste patru ani nu mai dau declaratii si nu mai sunt deloc implicat in viata publica sau politica. Cu toate acestea constat ca numele meu, viata si persoana mea suscita in continuare un urias interes. Nu inteleg de ce si nu pot sa fiu decat surprins si impresionat. In acest context doresc sa fac…

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…

- Mirela, fosta concurenta la Insula Iubirii, și-a aniversat partenerul de viața. Cei doi și-au facut declarații de dragoste publice cu aceasta ocazie. Mirela, care s-a facut remarcata la show-ul Insula Ihubirii, de la Antena 1, și-a gasit liniștea alaturi de Florin tecar, care i-a devenit soț. Acesta…

- Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda, ascunde o poveste dureroasa. Cantareata a fost abandonata atunci cand mama ei a nascut-o, insa a avut norocul ca o familie sa o infieze si sa aiba grija de ea.