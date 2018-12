Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a implementa acest plan, Ford a numit noi sefi in Germania si Marea Britanie. Obiectivul Ford este sa ajunga la o marja de profit de 6-. Fostul responsabil de calitate Gunnar Herrmann va conduce operatiunile de restructurare din Germania, in timp ce Graham Hoare va face acelasi lucru in Marea…

- Grupul auto Volkswagen AG intentioneaza sa vanda masini electrice cu un pret sub 20.000 de euro (22.836 de dolari) si sa protejeze locurile de munca din Germania modificand trei fabrici pentru a produce vehicule care sa rivalizeze cu cele ale Tesla, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE. In ceea ce privește politica externa: 53% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa fie principalul…

- Aproape jumatate dintre romani (45%) considera ca Germania ar trebui sa fie principalul partener al tarii noastre din Europa, 29% - Franta, 16% - Marea Britanie, arata un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului, 7% dintre respondenti afirma ca Rusia ar…

- Tot mai multe autoturisme BMW sunt rechemate in service, cauza fiind una serioasa și perciuloasa. Astfel, celebra companie auto a anuntat marti, 23 octombrie, ca a decis sa recheme la service aproximativ 1,6 milioane de automobile diesel, cu patru sau sase cilindrii, produse in 2010-2017. VIDEO/ Cicica…

- Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 30% in septembrie, la 200.134 unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 50,6%, la 2.083 de vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Xinhua. Analistii avertizeaza ca tendinta va continua,…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

