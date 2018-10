Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a facut scris sambata, pe Facebook, ca PSD si ALDE nu mai aplica legea salarizarii unitare si recunosc falimentul programului de guvernare. "PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani. Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un…

