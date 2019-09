Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și-a continuat parcursul excelent din preliminariile EURO 2020. Englezii au invins-o azi pe Bulgaria, scor 4-0, intr-un meci in care atacantul Harry Kane (26 de ani) a fost MVP. Atacantul lui Tottenham și-a inceput recitalul in minutul 24, cand a inscris din careu dupa o pasa a lui Sterling.…

- Dorit de antrenorul jucator Florin Stanga (41 de abu) de cateva saptamani, Romeo Surdu (35 de ani) a ajuns la un acord cu SR Brașov. Experimentatul fotbalist ii va fi și secund lui Florin Stanga, in Liga 3. Atacantul a facut junioratul la FC Brașov, echipa pentru care a debutat in Liga I. A evoluat…

- Clubul Watford a anuntat, miercuri, transferul lui Daniel Welbeck (28 de ani), din postura de jucator liber de contract. Fostul atacant de la Arsenal a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu gruparea din Premier League, anunța MEDIAFAX.Citește și: Familia Alexandrei…

- Wayne Rooney (33 de ani) a semnat, marți, un contract cu echipa Derby County, valabil începând cu 1 ianuarie 2020. Atacantul va fi atât jucator, cât și antrenor al formației din liga a doua engleza, informeaza Mediafax.În comunicatul emis de catre cei de la Derby, marți,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a intarit luni cu un nou jucator, internaționalul slovac Pavol Safranko (24 de ani). Atacantul central a semnat un contract valabil pe trei ani cu clubul covasnean. Pavol Safranko ultima oara a jucat la Aalborg (Danemarca), dar a mai evoluat in cariera, printre altele, și…

- Gigi Becali a anuntat miercuri, 31 iulie, ca FCSB s-a inteles cu Lukasz Gikiewicz (31 de ani), un atacant polonez care a evoluat ultima oara in Arabia Saudita, anunța MEDIAFAX.Miercuri, de la palatul sau, Becali a dezvaluit: "Da, a venit deja, semneaza contractul. E pe acolo, a venit noaptea…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a reușit sa perfecteze un nou transfer, cel al internationalului camerunez Edgar Salli. Atacantul, in varsta de 26 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea covasneana. Edgar Salli, cu 38 de meciuri in echipa nationala a Camerunului, a jucat ultima oara la…

- Jucator al echipei Benfica, el a jucat sub forma de imprumut la Al Hilal si in sezonul trecut. In varsta de 28 de ani, cu 48 de selectii in nationala peruana, el mai avea doi ani de contract cu Benfica si a fost transferat la Al Hilal pentru noua milioane de euro.