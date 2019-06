Stiri pe aceeasi tema

- Prin numirea lui Gica Popescu in funcția de președinte la Viitorul, clubul de pe Litoral are cea mai poleita echipa de conducere: „Baciul" are 15 trofee caștigate ca fotbalist, in timp ce antrenorul-patron Gheorghe Hagi are 17 trofee in cariera de profesionist. Sambata la pranz, Gheorghe Hagi l-a prezentat…

- Gica Popescu, noul președinte al celor de la Viitorul, a dezvaluit ca se implica in transferul lui Ianis Hagi la o echipa din strainatate. „Este o chestie pe care am preluat-o eu. Sunt multe, multe discuții, legate de Ianis. In astfel de momente, poți faci greșeala sa nu alegi cea mai buna varianta.…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sambata seara, dupa castigarea Cupei Romaniei, ca se bucura de acest moment bun al echipei FC Viitorul, dar totodata se gandeste la urmatorii zece ani pentru gruparea constanteana. El a mentionat, la Digi Sport, ca probabil pentru fiul sau Ianis a fost ultimul…

- Viitorul a caștigat meciul cu CSU Craiova, 2-1, dupa o prestație extraordinara a lui Ianis Hagi. Dupa meci, Gica Hagi a vorbit despre fiul sau, pe care l-a comparat cu Xavi, legendarul mijlocaș al Barcelonei, și despre un posibil transfer al acestuia. „Cred ca Ianis poate sa faca fata la nivel foarte…

- Brazilianul Rivaldo (46 de ani) a ajuns astazi in Romania și va asista la partida dintre Viitorul și CSU Craiova, din play-off-ul Ligii 1. Viitorul - CSU Craiova e sambata, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Forma buna a lui Rivaldinho…

- Rompetrol Rafinare, parte a grupului KMG International, va beneficia in 2019 de investitii totale de peste 60,5 de milioane de dolari. Din total, aproximativ 50 de milioane de dolari vor reveni catre rafinaria Petromidia, cea mai mare si cea mai moderna rafinarie din Romania.Potrivit unui comunicat…

- Sositi in Banie cu prilejul intalnirii din aceasta seara, de pe „Ion Oblemenco“, Universitatea Craiova – FC Viitorul, din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, Gica Popescu si Gica Hagi au mers, ca de fiecare data, in vizita la Academia ...

- Fostul premier Victor Ponta susține ca razboiul pe Justiție din Romania a dus la distrugerea a mii de proiecte bune pentru țara noastra. Ponta e de parere ca țara noastra a ratat serioase oportunitați de dezvoltare economica și sociala."Din 2015 Romania este complet absorbita de “Razboiul…