- Andrew McCabe, care a fost demis din FBI in urma cu aproape un an, a afirmat ca s-a discutat despre demersuri de recrutare a unor membri ai cabinetului pentru invocarea amendamentului al 25-lea al Constitutiei americane in scopul inlaturarii lui Trump, dupa ce acesta l-a destituit pe James Comey,…

- Procurorul general interimar al Statelor Unite, Matt Whitaker, a declarat vineri in cadrul unei comisii din Congres ca nu a intervenit niciodata in investigatia aflata in desfasurare a procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec al Rusiei in alegeri, relateaza DPA. "Nu m-am amestecat…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- În 2017, FBI a inițiat doua investigații secrete în privința lui Donald Trump dupa ce acesta l-a concediat pe șeful Biroului, James Komi. Potrivit New York Times, cu referire la foștii angajați ai FBI și alți oficiali informați despre aceasta ancheta, FBI a fost atât de îngrijorat…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a cheltuit in perioada aprilie-septembrie aproximativ 8,5 milioane de dolari pentru investigatia coordonata de procurorul special Robert Mueller referitoare la implicarea Rusiei in campania electorala a presedintelui Donald Trump, potrivit unui raport guvernamental…

- Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a colaborat cu investigatorii in ancheta privind Rusia, sustine procurorul special Robert Mueller. Mueller a declarat, marti, in fata unui tribunal federal, ca Michael Flynn a oferit "o asistenta…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP.Vezi și: DEZVALUIRILE care cutremura politica din SUA - Trump a vrut sa ordone…