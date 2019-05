Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca social-democratii nu au de gand sa schimbe premierul, sustinand ca Viorica Dancila poate sa ramana in functie pana in 2020 "daca isi face treaba". "Noi nu avem de gand sa schimbam premierul. (...) Doamna Dancila poate sa ramana acolo pana in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca modificarile aduse de majoritatea parlamentara legislatiei din Justitie au fost facute pentru a schimba „legile strambe” si pentru ca „in Romania sa fie dreptate si fiecare om sa beneficieze de o justitie dreapta”. „Da, am modificat legi, pentru ca a trebuit…

- "Cine a decis ca in Romania sa fie un dublu standard? Occidentalii sa manance bine, sa aiba servicii medicale de calitate, sa aiba totul de o calitate ridicata, iar noi sa fim la coada? Cine a decis? Iohannis, Basescu, Ciolos? Va anunt ca saptamana viitoare voi propune o lege care sa interzica dublul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. "In coalitie,…

- Kelemen Hunor ii da o lovitura teribila lui Liviu Dragnea! Acesta a anuntat liderii coalitiei ca nu se vor putea baza pe voturile UDMR in cazul in care vor veni in Parlament cu o restructurare guvernamentala. „ UDMR va lasa coalitia PSD -ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar…

- In privinta anuntului mutarii ambasadei din Israel la Ierusalim, cred ca am facut ceea ce e corect, Romania trebuie sa aiba propriul punct de vedere pentru a fi respectata. Apropierea noastra de SUA și Israel este foarte importanta, nu inseamna ca vom avea o poziție impotriva UE, ci va fi una complementara.…

- Președintele USR Dan Barna a declarat ca OUG 114 nu a fost realizat de Viorica Dancila, ci „de cei doi infractori condamnați penali care conduc Guvernul, Liviu Dragnea și Darius Valcov”. Declarația a fost facuta in Parlament la dezbaterea din plen a OUG 114, la „Ora Premierului”, informeaza Mediafax.…