Dragnea: Amnistia este un act de dreptate Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca amnistia nu este un act de clementa, ci un act de dreptate, pentru ca este vorba de ”procesele a mii de oameni cu probe false”, transmite News.ro . ”As vrea sa va spun motivatia pentru amnistie si gratiere. Intra in contradictie cu ce spunea domnul Toader si cel care spune ca ar fi un act de clementa. Eu consider a fi un act de dreptate. Vorbim de procese la mii de oameni pe probe false, protocoale. Cum sa acordam clementa unui om care a fost condamnat nevinovat? Ca trebuie data prin OUG, ca trebuie adoptata prin Parlament,… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea s-a razgandit și considera acum ca amnistia este un „act de dreptate” și nu iertarea condamnaților care au savarșit fapte penale. In urma cu cateva zile, liderul PSD spunea ca nu este interesat de amnistie și grațiere, dar dupa ce a fost reconfirmat in fruntea PSD, și-a schimbat și opinia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca amnistia ar insemna "un act de dreptate" fata de cei "condamnati nevinovati" si nu un act de clementa in An centenar. Dragnea a spus la Antena 3 ca "ceva trebuie facut" pentru persoanele condamnate in baza unor "probe false, pe santaj,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea vorbeste, in aceasta seara, la Antena 3, despre razboiul intern pe care l-a castigat impotriva razvratitilor Paul Stanescu, Gabriela Firea, Mihai Tudose si Adrian Tutuianu.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre adoptarea unei legi privind amnistia și grațierea. Invitat la Antena 3, in aceasta seara, Dragnea a declarat ca "eu nu consider un act de clemența, eu o consider un act de dreptate, de reparație. Noi discutam de decizii, de condamnari, de procese, de probe…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, considera ca viitorul candidat la alegerile prezidentiale trebuie sa fie din partea Coalitiei PSD-ALDE, iar impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au cazut de acord sa nu pronunte numele candidatului pana nu se fac niste analize. De asemenea, in contextul alegerilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, considera ca viitorul candidat la alegerile prezidentiale trebuie sa fie din partea Coalitiei PSD-ALDE, iar impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au cazut de acord sa nu pronunte numele candidatului pana nu se fac niste analize. De asemenea, in contextul alegerilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Președintele PSD a anunțat, miercuri seara, ca procurorii DNA au cerut redeschiderea unor cauze care il vizeaza, menționand ca se afla in faza de judecata."Incep alte dosare, se fac cereri de redeschidere a unor dosare inchise de ei acum 4, 5 ani. Sunt la ICCJ, ne judecam. Probabil o sa deschida…