- Liderul UDMR a spus despre Diana Sosoaca si George Simion ca ei nu mai cresc in sondaje, s-au oprit undeva la 20% nu au cum sa ajunga la guvernare.”Nu vor ajunge, nu au cum, este exclus. Romania nu isi permite o astfel de aventura, o aventura de acest gen. Este exclus”, a spus acesta despre liderul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca actuala coalitie va fi aproape sa formeze o majoritate dupa alegerile din acest an, dar nu va fi o majoritate confortabila si a aratat ca in Romania este instabilitate politica, conform News.ro.”Nu cred ca vor avea majoritate, oricum, nu majoritate…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor crede ca formațiunea politica pe care o reprezinta trebuie sa intre la guvernare, in urma alegerilor din acest an. Potrivit sondajelor de opinie, Uniunea Democrata Maghiara din Romania risca sa nu treaca pragul electoral.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Oradea, ca decizia recenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in cazul Colegiului reformat din Aiud opreste si pune in dificultate cultele religioase de a obtine si a intra in posesia proprietatilor confiscate…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat situatia de la Olt, unde PNL si PSD se afla in Opozitie. ”Dincolo de aceste aspect care au loc la nivelul filialelor in fiecare judet, trebuie sa spunem ca este absolut nevoie ca cele doua partide sa-si continue responsabilitatea guvernarii pentru ca este…

- George Simion, președintele partidului AUR, a susținu duminica un discurs in fata a peste 2.000 de europeni adunati la evenimentul organizat de Grupul Identitate si Democratie cu tema „Free Europe! Jobs, security and common sense”, in care a afirmat ca Europa de astazi este infernul. La evenimentul…