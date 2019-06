Decizie importanta in justiție pentru fostul șef al PRO TV, Adrian Sirbu, judecat in prezent in doua dosare penale dupa ce a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Intr-unul dintre acestea, mai exact dosarul Mediafax judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au decis sa The post Dosarul Mediafax: Curtea de Apel București a dispus inlaturarea de la dosar a mai multor probe care il vizau pe Adrian Sirbu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .