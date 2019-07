Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Ninel Peia a declarat, vineri, ca a depus un denunt penal pentru abuz in serviciu impotriva celor sapte magistrati din Consiliul Superior al Magistraturii care au cerut amanarea oricaror discutii despre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie pana la publicarea rapoartelor…

- Fostul deputat Ninel Peia a declarat, vineri, ca a depus un denunt penal pentru abuz in serviciu impotriva celor sapte magistrati din Consiliul Superior al Magistraturii care au cerut amanarea oricaror discutii despre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie pana la publicarea rapoartelor…

- Validarea procurorului Adina Florea ca procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se va amana cel mai probabil pentru la toamna dupa ce președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care trebuie sa faca acest demers, Lia Savonea a declarat vineri, 5 iulie,…

- Validarea procurorului Adina Florea ca procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se va amana cel mai probabil pentru la toamna dupa ce președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care trebuie sa faca acest demers, Lia Savonea a declarat vineri, 5 iulie,…

- Inspecția Judiciara cere Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a procurorului Maria Pițurca de la Parchetul Curții de Apel Craiova. Procurorul Pițurca este persoana care a declanșat un scandal public imens dupa ce s-a…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi luni, 3 iunie, propunerea de numire in funcția de procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Actualul adjunct, procurorul Adina…

- Actualul procuror șef adjunct al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Adina Florea, va candida pentru șefia Secției dupa ce dosarul sau de candidatura a fost validat de Consiliul Superior al Magistraturii. Surprinzator, sau poate nu, ea va și un contracandidat in persoana procurorului…

- Avocata Flavia Teodosiu, care ii are printre clienți pe liderul PSD Liviu Dragnea și pe Sevil Shhaideh a spus marți, 14 mai, la Tribunalul București ca va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția dupa ce a descoperit in aceeași zi ca in interiorul Tribunalului București funcționeaza o…