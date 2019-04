Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) lanseaza, incepand de joi, 4 aprilie, un nou apel pentru finantarea de catre administratiile locale a retelelor de acces la internet de tip Wi-Fi "hotspot', a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Peste o treime dintre romani (34%) a auzit de tehnologia 5G, in timp ce aproape un sfert (22%) au cunostinte despre Internet of Things (IoT), reiese dintr-un studiu de piata intocmit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), dat publicitatii joi, potrivit…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si solutionat, anul trecut, 3.611 de reclamatii din partea utilizatorilor de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, majoritatea dintre acestea (87%) vizand serviciile de comunicatii electronice.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, joi, ca supune consultarii publice documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio pentru 5G.”ANCOM a elaborat si supune consultarii publice documentul de pozitie…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400 - 3800 MHz, care stabileste…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, luni, ca supune consultarii publice rezultatele procesului de revizuire a pietei de gros a serviciilor de tranzit al apelurilor in retele publice de telefonie, pe care Telekom Communications Romania detinea putere…

- Netcity are obligația, incepand de marți, sa asigure accesul la infrastructura in condiții echivalente tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, a anunțat Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), printr-un comunicat de presa. potrivit…