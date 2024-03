Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica proiectul de decizie privind comunicarea documentelor prin intermediul serviciului electronic „My ANCOM”. ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii lanseaza…

- Șoferii clujeni au surprins in trafic in zona localitații Jucu un autoturism dotat cu echipamente speciale. Inițial au crezut sa este mașina celor de la Google Street View dar nu este așa. Ulterior s-a lamurit misterul, este mașina celor de la ANCOM, o autospeciala din dotarea Autoritații Naționale…

- Legea privind serviciile digitale a fost publicata in Monitorul Oficial si va intra in vigoare la trei zile de la data publicarii, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM , care a fost desemnata coordonatorul serviciilor digitale.Iata comunicatul…

- Deciziile pentru solutionarea plangerilor privind serviciile digitale si de certificare a organismelor de solutionare extrajudiciara a litigiilor sunt in consultare publica. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunta ca lanseaza in consultare publica proiectul…

- Cartografierea disponibilitatii serviciilor de comunicatii electronice, cu interes particular pe segmentul serviciilor postale, este una dintre initiativele pe care Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) le-a inclus in Planul de actiuni pentru anul 2024, document…

- In cursul anului 2023, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 3.835 de reclamații din partea utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poștale in Romania, din care 70% au vizat sectorul comunicațiilor electronice,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța ca a dat anul trecut 446 de amenzi contravenționale, in valoare totala de 2.857.000 de lei. In anul 2023, ANCOM a desfașurat 3.579 de controale pentru a asigura aplicarea și respectarea prevederilor legislației și…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM a realizat un studiu privind impactul asupra mediului pe care il au comunicatiile electronice si postale pentru a identifica gradul de cunoastere, atitudinile si perceptiile populatiei fata de actiunile pentru limitarea acestui…