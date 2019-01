Stiri pe aceeasi tema

- CUPA ROMANIEI SFERTURI DE FINALA. Iata programul meciurilor: Sepsi Sfantu Gheorghe - CFR Cluj AFC Hermannstadt – Viitorul Constanta FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova Dunarea Calarasi – Astra Giurgiu CUPA ROMANIEI SFERTURI DE FINALA. Partidele…

- Campioana en titre, CFR Cluj, o va infrunta pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in cel mai interesant duel din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Casa Fotbalului. Meciul se va desfasura pe terenul echipei din Sfantu Gheorghe. …

- Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei va avea loc joi, 17 ianuarie, de la ora 11.30, la Casa Fotbalului. In sferturile Cupei sunt calificate sapte echipe din Liga I si una din al treilea esalon: CSU Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul, Hermannstadt, CFR Cluj, Sepsi Sfantu Gheorghe,…

- FC CFR 1907 Cluj leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 17th round of the matches that took place Friday to Monday:Here are the results: FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari 5-0 (1-0)CSM Politehnica Iasi - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-1 (1-1)FC Hermannstadt…

- Universitatea Craiova trimite cele mai multe suturi pe spatiul portii dintre echipele din Liga I, releva un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul doar meciurile disputate in campionat. Universitatea Craiova a trimis in medie 6,1 suturi pe spatiul portii in cele 15 partide…

- DUNAREA CALARASI - VIITORUL CONSTANTA 0-1. Unicul gol al partidei a fost reusit de Denis Dragus (88). FC Viitorul si-a luat astfel revansa, dupa ce in prima etapa fusese invinsa de Dunarea cu acelasi scor, la Ovidiu. In meciul de duminica, Dunarea a solicitat un penalty in min. 9, dupa ce mingea…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat cu usurinta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, miercuri, dupa ce a surclasat formatia de liga secunda CS Mioveni cu scorul de 5-0 (4-0), chiar pe terenul acesteia. Formatia de prim esalon s-a impus prin golurile marcate de Daniel Prosser…

- FCSB Football Club leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 12th round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: FC Voluntari - CS Concordia Chiajna 4-0 (2-0) FC CFR 1907 Cluj - CSM Politehnica Iasi 1-0 (1-0) FC Hermannstadt…