- Cristiano Bergodi a prefațat Universitatea Craiova - Rapid in cadrul unei conferințe de presa, inainte de plecare in Banie. Universitatea Craiova - Rapid are loc pe 30 martie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Bergodi crede ca…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Alaturi de expertul GSP Live, Raul Rusescu, vom trage concluziile primei etape din play-off și play-out. FCSB s-a desprins la 7 puncte in fruntea clasamentului, profitand de eșecurile inregistrate CFR Cluj (1-2 cu Universitatea Craiova)…

- Sistemul cu play-off și play out a fost introdus in Liga 1 incepand cu sezonul 2015-2016, iar CFR Cluj a ratat o singura data prezența intre primele șase, chiar la ediția inaugurala, fiindca a incheiat campionatul regulat doar pe locul 9. De atunci, timp de 8 sezoane, ardelenii au fost mereu in play-off.…

- Adrian Mutu (45 de ani) spune ca CFR Cluj va conta și ea in lupta pentru titlu, chiar daca toata lumea le vede favorite pe FCSB și Rapid. CFR Cluj primește vizita celor de la Universitatea Craiova in prima runda a play-off-ului Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe Petrolul, scor 2-1, și a obținut ultimul biletul pentru play-off-ul Superligii. Finanțatorul Laszlo Dioszegi a dezvaluit ce prime vor primii fotbaliști gruparii covasnene. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri…

- Voluntari - FCSB 1-2. Anghel Iordanescu a fost la meci și a analizat partida la final. El crede ca roș-albaștrii sunt deja campioni. FCSB e lider, cu 10 puncte peste Rapid și 12 peste CFR Cluj, echipele care completeaza podiumul. VIDEO. Ce a declarat Anghel Iordanescu dupa Voluntari - FCSB „Eu zic ca…

- Mihai Teja, fost antrenor la FCSB in 2019, crede ca roș-albaștrii sunt favoriți la titlu și pentru ca nu au o contracandidata serioasa. In etapa #22, cand FCSB a baut-o pe UTA cu 4-0, dintre pretendentele la titlu a caștigat doar Rapid, 4-3 cu FCU Craiova, cu o revenire de la 1-3. CFR Cluj a pierdut…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivalele echipei sale in lupta pentru titlu. Deși FCSB are un avans de 11 puncte fața de CFR Cluj și Rapid și 13 fața de Universitatea Craiova, oficialul roș-albaștrilor spune ca jucatorii lui Charalambous inca nu se gandesc ca sunt campioni. ...