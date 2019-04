Ce abdomen lucrat are Mihaela Buzărnescu. Jucătoarea a obținut cea de-a doua victorie din 2019 Mihaela Buzarnescu, 30 de ani, locul 30 WTA, trage tare la antrenamente pentru a-și recapata forma de dinaintea accidentarii suferite in urma cu opt luni, la Montreal. Miki și-a impresionat fanii de pe instagram cu abdomenul foarte bine lucrat, pe care și-l etaleaza mandra la ședințele de pregatire. Mihaela Buzarnescu a obținut, marți, cea de-a doua victorie din 2019. Jucatoarea romana de tenis s-a calificat cu emotii in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-1, 4-6, 7-5.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

