- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana, informeaza Reuters. Dupa ce mai intai a sustinut…

- Curtea Suprema a Braziliei a respins marti cererea de extradare a unui oponent al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, apreciind ca nu exista garantii ca acesta ar urma sa beneficieze de un proces corect in Turcia, informeaza miercuri Reuters. Omul de afaceri Ali Sipahi, care detine…

- Federația de la Buenos Aires a cerut companiei care asigura tehnologia video pentru arbitrii turneului sud-american sa se pronunțe asupra acestui subiect delicat. Brazilia - Argentina, SuperClasico sud-american, s-a jucat pe 2 iulie, in semifinalele Copei America, dar albiceleștii contesta și acum victoria…

- Cel puțin 42 de detinuti din Brazilia au fost gasiți morti luni în patru închisori din orașul Manaus din jungla Amazoniana, unde o lupta între bandele rivale din închisori a dus la moartea altor 15 detinuti cu o zi înainte, au anuntat autoritațile, relateaza Mediafax, citând…