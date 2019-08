Brazilia: Norvegia blochează acordarea a 30 de milioane de euro de subvenţii, nemulţumită de defrişările pădurii amazoniene Norvegia, principalul donator de fonduri pentru protectia padurii amazoniene, a anuntat joi blocarea a 30 de milioane de euro de subventii destinate Braziliei, acuzata ca "nu mai doreste sa se opreasca din defrisari", transmite AFP. Tara scandinava reproseaza Braziliei ca nu respecta acordul convenit cu donatorii Fondului de conservare a padurii amazoniene, la care Oslo a contribuit cu 8.3 miliarde de coroane (828 milioane de euro) de la crearea sa in 2008. "Brazilia a incalcat acordul cu Norvegia si Germania dupa ce a suspendat consiliul de administratie si comitetul tehnic al Fondului pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

