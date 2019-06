Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza Reuters potrivit Agerpres

Boris Johnson, care a demisionat din guvernul May in semn de protest fata de modul in care premierul a gestionat Brexit-ul, este cotat de casele de pariuri ca favorit la castigarea unei competitii cu multi candidati, si sa preia astfel conducerea Marii Britanii in…