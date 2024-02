Compania unicorn de digital banking si plati a spus ca va incepe sa ofere eSIM-uri – carduri SIM care pot fi stocate virtual, mai degraba decat in forma fizica in dispozitiv – in aceasta saptamana. Planurile vor incepe sa fie lansate pentru utilizatori in zilele urmatoare. Clientii care beneficiaza de experienta de baza a aplicatiei Revolut, fara niciun abonament, pot obtine un abonament eSIM standard, care le permite sa acceseze aplicatia lor Revolut, astfel incat sa isi poata incarca telefonul atunci cand este necesar. De exemplu, daca un utilizator Revolut ajunge la un aeroport si ramane fara…