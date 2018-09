Stiri pe aceeasi tema

- Noua competitie inter-tari intre reprezentativele europene incepe astazi si este structurata pe esaloane valorice, cu promovari si retrogradari. Rezultatele din Liga Natiunilor, vor conta in stabilirea urnelor valorice pentru preliminariile Euro 2020, iar competitia insasi va furniza patru echipe calificate…

- Competitia de fotbal Liga Natiunilor, un proiect al fostului presedinte UEFA Michel Platini, va debuta joi, cu 55 de echipe la start, impartite in patru esaloane valorice, care se vor bate si pentru calificarea la EURO 2020. Competitia este menita sa inlocuiasca meciurile amicale lipsite de popularitate…

- Astfel, de Ziua Naționala a Limbii Romane, angajatii de la Serviciul Educație din cadrul Penitenciarul Oradea au organizat activitați culturale menite sa incurajeze și sa dezvolte spiritul civic și graiul romanesc. Joi s-a organizat cercul literar ”Vorbește romanește”, in cadrul caruia…

- Competitia nationala a pompierilor militari a luat sfarsit. Dupa trei zile de foc, in care pregatirea si fairplay ul i au insotit permanent, salvatorii si au desemnat castigatorii concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta.Lotul reprezentativ al pompierilor constanteni, calificati…

- ISU Cluj – cu trei pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej in lot – a obținut locul 7 la etapa finala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența. Competiția – care a avut ca principal obiectiv perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor necesare interventiilor…

- Ca in fiecare an, și anul acesta de Zilele Cetații Targoviște , campionatul de fotbal intre cartiere se va desfașura la Complexul Turistic de Natație Targoviște. Competiția va avea loc in perioada 3-8 septembrie și se va juca in sistemul 4+1, fara o limita impusa la schimbari Lotul unei echipe poate…

- Dupa ce a reusit performanta de a ajunge campioana celei de a noua editii a Campionatului Muntilor Apuseni la Fotbal care s-a jucat in perioada 8 iulie-12 august 2018, echipa de juniori a CSC Bistra a castigat Supercupa acestei competitii. CSC Bistra a jucat la Beius in 18 august 2018, un meci de exceptie…