- Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, anunța ca s-a sesizat din oficiu pe cazul copilului de 7 ani din raionul Singerei, care, la data de 30 martie, a fost spitalizat la Institutul Mamei și Copilului, dupa ce peste el a cazut poarta de fotbal. „In contextul situațiilor tragice…

- Un baiețel de doar 2 ani a decedat astazi dupa ce a cazut intr-o fosa septica, in satul Vasile Goldiș, comuna Beliu. La fața locului... The post Un copil de 2 ani a decedat dupa ce a cazut intr-o fosa septica, in comuna Beliu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un tanar de 26 ani a murit, marți seara, pe un teren de sport din municipiu, zona Kaufland in timp ce juca fotbal. Echipajul medical care... The post Un tanar de 26 de ani a cazut și a murit pe terenul de fotbal de langa „Kauflandul” aflat pe strada Banu Maracine appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un baiat de 16 ani din Timiș a murit dupa ce i s-a facut rau pe terenul de fotbal. S-a intamplat duminica, 25 februarie, in localitatea Biled, acolo unde adolescentul s-a intalnit cu prietenii pentru a petrece ziua. Insa, meciul de fotbal cu ceilalți tineri s-a transformat intr-o adevarata tragedie,…

- „La data de 25 februarie a.c., politistii Sectiei 3 Rurale Sanandrei au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai multi tineri, un minor ar fi lesinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconstienta.Politistii…

- Un copil de 13 ani dintr-o localitate din județul Bistrița-Nasaud a murit dupa un antrenament de fotbal. Primarul comunei susține ca baiatul ar fi consumat mai multe doze cu bauturi energizante. Totul s-a petrecut miercuri seara, pe terenul de fotbal din localitatea Maieru. Edilul comunei ne-a spus…

- Un copil de cinci ani a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Galati. Micutul era in bucatarie cand, intr-o clipa de neatentie a mamei lui, a deschis geamul si a cazut in gol cativa metri. Un echipaj de salvare a ajuns la fata locului pentru a-i…