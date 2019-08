Băiat, amenințat cu un cuţit în curtea şcolii. Doi adolescenţi, cercetaţi de poliţişti "Doi minori, in varsta de 14 si 16 ani, sibieni, sunt cercetati penal de politistii Biroului Investigatii Criminale Sibiu sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, respectiv complicitate la talharie calificata. In fapt, in data de 9 iulie 2019, in jurul orei 19.45, un minor de 13 ani, insotit de alti 5 baieti, se afla in curtea interioara a unei unitati de invatamant din municipiul Sibiu, unde si-au facut aparitia alti 4 baieti. Unul dintre cei patru baieti (in varsta de 16 ani) s-a apropiat de minorul de 13 ani si sub amenintarea cu o arma alba (cutit) i-a cerut sa ii dea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

