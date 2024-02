Albaiulian reținut pentru 24 de ore. A condus cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat La data de 24 februarie 2024, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 52 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului și au luat, fața de barbat, masura reținerii, urmand sa… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

