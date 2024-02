Tineri din Zalău, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat La data de 16 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau – Biroul de Investigații Criminale, au identificat un tanar de 17 ani, care, in noaptea de 23 spre 24 ianuarie a.c., ar fi forțat ușa unei vitrine frigorifice din incinta unui complex comercial din municipiul Zalau și ar fi sustras, din interiorul acesteia, mai multe bauturi carbogazoase, cauzand un prejudiciu in valoare de aproximativ 200 de lei. Polițiștii din Zalau continua cercetarile, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, pentru documentarea intregii activitați infracționale a tanarului in cauza.… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

