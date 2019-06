Avem raportul informativ pe corvete! Asa dupa cum anticipam cu doar cateva zile in urma, desi s-a reusit in cele din urma ”decaparea” secretarului de stat pentru Armamente din cadrul Ministerului Apararii Nationale, manevrele de ”directionare” externa a castigatorului contractului in valoare totala de1,6 miliarde euro pentru corvetele multinationale considerate o prioritate a inzestrarii Armatei Romane a fost totusi blocat. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

