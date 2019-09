Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a anuntat ca a lansat joi o operatiune militara in Yemen impotriva rebelilor Houthi sprijiniti de Iran, prima dupa atacurile cu drone asupra instalatiilor petroliere saudite de saptamana trecuta, informeaza vineri AFP preluat de agerpres. Coalitia a distrus patru…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a anuntat ca a lansat joi o operatiune militara in Yemen impotriva rebelilor Houthi sprijiniti de Iran, prima dupa atacurile cu drone asupra instalatiilor petroliere saudite de saptamana trecuta, informeaza vineri AFP. Coalitia a distrus patru centre situate la nord…

- Emiratele Arabe Unite au anuntat joi, la o zi dupa Arabia Saudita, ca au intrat in coalitia militara maritima condusa de Statele Unite in vederea protejarii navigatiei la Golful Persic, intr-un context de tensiuni puternice cu Iranul, relateaza Le Figaro.

- Armamentul folosit in dublul atac vizand instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a acuzat luni un purtator de cuvant al coalitiei care lupta in Yemen impotriva rebelilor huthi, care au revendicat aceste atacuri, relateaza AFP.

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP. "Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi,…

- Noua persoane au fost ranite intr-un atac lansat marti de rebeli yemeniti impotriva unui aeroport civil in sudul Arabiei Saudite, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacul terorist impotriva aeroportului Abha (...) s-a soldat cu noua raniti in randul…