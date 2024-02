Potrivit agentiei britanice de securitate maritima UKTMO, o fereastra a cargoului a fost ”usor” avariata intr-un tir cu drona care a vizat nava, care se afla la 57 de mile marine (aproximativ 105 kilometri) vest de Hodeida, un port mare situat pe coasta de vest a Yemenului si aflat sub controlul rebelilor huthi. In noaptea de luni spre marti, Statele Unite au efectuat un nou atac impotriva rebelilor huthi in Yemen, vizand doua drone navale de suprafataincarcate cu explozivi, a anuntat Comandamentul american in Orientul Mijlociu (CENTCOM). Articolul O nava britanica, avariata la Marea Rosie intr-un…