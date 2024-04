Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a anuntat luni ca a distrus sisteme de aparare aeriana si de drone ale rebelilor houthi din Yemen aliati cu Iranul in zona Marii Rosii, fara a provoca pagube traficului comercial si navelor SUA sau ale coalitiei, relateaza Reuters, arata Agerpres.

- Statele Unite au executat lovituri impotriva unor drone, sisteme de rachete antinava si containere de depozitare a armelor apartinand rebelilor houthi in Yemen, a transmis Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM)

- Statele Unite au distrus o racheta sol-aer a rebelilor houthi din Yemen, care reprezenta o "amenintare iminenta" pentru aeronavele americane din regiune, a anuntat sambata Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

- Statele Unite au distrus o racheta sol-aer a rebelilor Houthi din Yemen, care reprezenta o "amenintare iminenta" pentru aeronavele americane din regiune, a anuntat sambata Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), citat de France Presse, preluat de Agerpres.

- Statele Unite au desfasurat luni o noua lovitura impotriva rebelilor houthi din Yemen, care a vizat doua drone navale de suprafata incarcate cu explozibili, a anuntat armata americana, pe fundalul unei conflagratii regionale legate de razboiul din Fasia Gaza, transmite AFP. Fortele americane si-au inmultit…

- Fortele SUA au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP.Armata americana "a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Armata americana a anuntat miercuri ca a distrus zece drone de atac si un post de comanda terestru apartinand rebelilor houthi sustinuti de Iran, in cadrul unor atacuri in Yemen, anunta AFP, conform news.ro.Aceste drone "reprezentau o amenintare iminenta la adresa navelor comerciale si navale americane…