Atac asupra Saudi Aramco:Moscova indeamna 'sa nu se traga concluzii pripite',dar isi va securiza obiectivele energetice

Atac asupra Saudi Aramco: Moscova îndeamnă 'să nu se tragă concluzii pripite', dar îşi va securiza obiectivele energetice Rusia a indemnat luni comunitatea internationala 'sa nu traga concluzii pripite' dupa atacurile cu drone impotriva unor instalatii petroliere saudite revendicate de rebelii yemeniti houthi si pentru care Washingtonul acuza Iranul, luand in calcul in acelasi timp posibilitatea de a-si consolida securitatea la obiectivele energetice, potrivit agentiilor de presa AFP si TASS. 'Lansam un apel catre toate tarile sa se abtina de la orice actiune sau concluzie pripita de natura sa agraveze situatia, chemandu-le in schimb sa mentina o linie care sa ajute la detensionare', a declarat jurnalistilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

