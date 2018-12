Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat socata de atacul armat comis marti seara in Strasbourg si si-a exprimat solidaritatea cu poporul francez. ''Socata si intristata de ingrozitorul atac din Strasbourg. Gandurile mele sunt cu toti cei afectati si cu poporul francez'', a scris Theresa May pe Twitter. Un individ a deschis focul in apropierea targului de Craciun din Strasbourg marti seara ucigand patru persoane si ranind 13. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un act de terorism. Autoritatile locale au declarat ca individul se afla pe o lista de supraveghere…