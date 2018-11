Stiri pe aceeasi tema

- Dupa colaborarile de succes alaturi de diferiți artiști și mai multe single-uri care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, Robert Toma lanseaza piesa și videoclipul „Fara sfarșit”. O coproducție DeMoga Music și Cat Music, „Fara sfarșit” este compusa de artist alaturi de Marius Moga,…

- Dupa hiturile „La capatul lumii” si „In oglinda”, piese care au adunat peste 43 de milioane de vizualizari pe YouTube, AMNA lanseaza un nou single featuring Robert Toma. Piesa „Aproape cel mai departe” este produsa si compusa de catre Robert Toma, Alex Parker si Mircea Pavilcu, iar videoclipul este…

- ANTONIA prezinta single-ul “Matame”, o piesa in engleza și spaniola in colaborare cu Erik Frank. “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank (toți trei sunt compozitori și producatori DeMoga Music), Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Piesa a fost lansata cu lyrics…

- Antonia le-a facut o surpriza fanilor, lansand noua ei piesa ”Matame”, cu versuri in engleza și spaniola, in colaborare cu Erik Frank. “Surprissse! «Matame» feat. Erik Frank. Enjoy! (n.r.: Surpriza! «Matame» feat. Erik Frank. Bucura-te!)”, a scris Antonia pe Facebook in momentul in care a facut publica…

- Antonia le-a facut o surpriza fanilor in aceasta seara, cand a lansat single-ul „Matame”, o piesa in engleza și spaniola in colaborare cu Erik Frank. “Surprissse! «Matame» feat. Erik Frank. Enjoy! (n.r.: Surpriza! «Matame» feat. Erik Frank. Bucura-te!)” este mesajul postat de “soția” lui Alex Velea…

- Dupa ce a lansat piese precum „Drum de piatra” (feat. F-Charm) si „Arunci cu umbra” (feat. Proconsul & UDDI), Francisca lanseaza single-ul si videoclipul „Voodoo”. Piesa este compusa de catre artista impreuna cu Marius Dia, Alex Parker si Madalin Rosioru. „De multe ori, iubirea poate deveni o obsesie,…

- Artista Global Records, Minelli, lanseaza piesa „Haos”, compusa de ea impreuna cu Costin Bodea si Irina Rimes intr-o sesiune de vara la Periș. Ulterior, la versuri a participat si Killa Fonic. „Haos e piesa mea preferata momentan, ma bucur ca am avut inspirația sa o scriu și sper sa produca… Haos printre…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…