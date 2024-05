Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o așteptare de aproximativ cinci luni, de cand au cantat-o prima data live la Kiss FM, Delia și Antonia lanseaza acum videoclip melodiei „eRAI”, care cu siguranța va cuceri in timp record tot internetul. Cele doua artiste, care sunt unele dintre cele mai iubite și apreciate femei din Romania, și-au…

- Magnat & Feoctist au lansat videoclipul pentru piesa "Da-ma, mama, dupa Iura" impreuna cu ansamblul folcloric Frunza Nucului, in urma cu doar trei zile. Numarul de vizualizari din partea spectatorilor este impresionant. Melodia s-a dovedit a fi incendiara, iar refrenul, ușor de memorat. Creația a rezonat…

- Talentatul artist și compozitor Edward Sanda aduce in playlisturi un nou single cu iz de vara: „Senorita”. Videoclipul completeaza prin imagini povestea piesei, iar protagoniștii sunt chiar Cleopatra Stratan care joaca rolul lui „Senorita” și Edward, indragostitul care ii canta de iubire. Cu muzica…

- Artistul timișorean Ioan Popovici și trupa de rock alternativ Flare iși continua colaborarea fructuoasa inceputa acum mai bine de o luna și lanseaza un nou videoclip cinematic, de aceasta data, pentru single-ul „Never Again”. Piesa este o compoziție ce aduce in prim plan o poveste clasica ce implica…

- Pitt Leffer si Serena lanseaza astazi o colaborare inedita – “Dem Boro”, sub egida Iconic Music Records. Piesa este produsa de Iconic Music, iar videoclipul este regizat de Pictures. “Imi place foarte mult muzicalitatea limbii grecesti si asa mi-a venit ideea sa facem o piesa in Greaca si Engleza. Pitt…

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…