Analist: PSD impinge Romania in criza economica. Sunt constienti, dar nu le pasa decat sa ramana la putere

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- Romania are pentru 2017 cea mai mare crestere economica din Europa: 7 la suta. Insa ultimele evolutii sunt sub asteptari. Si avem toate semnele ca petrecerea s-a cam terminat, comenteaza „Business Club”.

- Romania nu face decat sa adune avertismente: desi este o stea europeana a cresterii economice prin consum viguros, neglijeaza insa investitiile si se pregateste pentru un viitor dificil, considera analistii, potrivit unei analize AFP.

- Din 15 iunie 1990, ziua in care „minerii” lui Iliescu s-au retras la vatra, nu cred ca Romania a fost intr-o situatie atat de dificila ca azi. Un condamnat penal dirijeaza Guvernul, Parlamentul, majoritatea judecatorilor din Curtea Constitutionala, precum si Curtea de Conturi. Ministerul de…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- Graficul care spune mai mult decat o mie de…pareri si care demonstreaza ca o crestere economica ridicata, combinata cu deficite mari, genereaza, inevitabil, o criza. Este si cazul Romaniei, care a inregistrat rate foarte mari de crestere...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Viorel Stefan, propus vicepremier in Cabinetul Dancila, a afirmat luni ca fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a facut "lucruri foarte bune", care au fost insa prezentate public in mod "deficitar". "Mandatul domnului Misa inseamna lucruri foarte bune facute pe fond si inseamna o prezentare…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Scumpirile s-au tinut lant de cand Guvernul PSD si-a dat seama ce gaura a facut in buget. Singura lor solutie a fost sa creasca preturile la orice si sa ne “certe” ca ne luam ouale de la bunici, in loc sa sustinem economia cumparandu-le de la supermarket. O afirmatie cel putin jenanta,…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan afirma ca Romania are nevoie de un prim-ministru care sa guverneze "cu gandul la cetateni, si nu la interese de partid" si adauga ca tara noastra "se adanceste si mai mult in criza politica si economica declansate de PSD - ALDE" cu Viorica Dancila premier.…

- Avertisment dur dinspre Bruxelles! Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza dupa demisia lui Mihai Tudose, spunand ca „ PSD compromite Președinția romana a Consiliului UE” din cauza crizei din interiorul partidului.Cuvinte GRELE din Opozitie, la scandalul din PSD: 'Partid cu oameni…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- El a sustinut ca prognoza economica a FMI a inceput sa concorde cu realitatea din Romania. "Vad ca si-au mai revenit. Tineti minte declaratiile lor de la jumatatea anului, cand au venit cu deficitul de 5%, cu cresterea de 2% si atunci cand i-am intrebat cam ce tratament iau, ca sa stim sa evitam noi…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…

- Criza politica i-a ingrijorat pe romani mai mult decat creșterea prețurilor, frica de boala sau lipsa locurilor de munca in 2017, potrivit unui sondaj IRES. Principalul responsabil pentru felul in care au mers lucruri in 2017: Guvernul. Romanii au apreciat ca moartea Regelui Mihai și protestele din…

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Diaconu, avertizeaza ca anul viitor s-ar putea declanșa o noua criza economica, din cauza masurilor populiste adoptate de guvern.Intr-un interviu pentru Cotidianul, Diaconu susține ca masurile economice și fiscale adoptate…

- Industria s-a confruntat in luna noiembrie cu o combinatie de factori care prefigureaza o evolutie incerta, in timp ce exportatorii raporteaza o crestere a comenzilor pentru export, potrivit Barometrului Industrial realizat de IRSOP si SNSPA. "Cresterea a ramas pe loc. Persista ingrijorarile…

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- Romania a inregistrat o crestere economica in acest final de an, dar semnalele pentru anul 2018 nu sunt deloc dintre cele mai incurajatoare. Mai mult, foarte multi analisti economici preconizeaza o criza economica a Romaniei. Interesant este ca pe fondul acestei cresteri, Guvernul PSD-ALDE …

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a asigurat, marti dimineata, pe presedintele Uniunii Democrate din Romania, Kelemen Hunor, ca Guvernul maghiar urmeaza sa acorde sprijin in continuare pentru dezvoltarea institutiilor culturale si de invatamant care asigura pastrarea identitatii maghiare din Ardeal,…

- Venezuela a intrat oficial in perioada de hiperinflatie. Asta dupa ce preturile de consum au crescut cu 57% in noiembrie, comparativ cu luna anterioara, cand s-a inregistrat o rata de 45%. Criza din tara sud-americana se acutizeaza, scrie Frank Muci, un cercetator american specializat in politici…

- Prim-ministrul Pavel Filip a dispus crearea celulei de criza pentru elucidarea circumstanțele accidentului rutier produs in aceasta dimineața in Romania, in care au fost implicati cetațeni ai Republicii Moldova.

- „Așa cum v-am anunțat, județul Arad va pierde peste 35 de milioane de euro, o suma colosala, pentru ca PSD iși acopera promisiunile populiste din banii cetațenilor, impotriva intereselor romanilor! Guvernul PSD a demonstrat ca prioritatea sa este sa ii scape pe corupți din pușcarie, sa ii pedepseasca…

- Peste 5.700 de straini din afara Uniunii Europene lucreaza legal in tara noastra. Majoritatea lucratorilor straini permanenti au intre 18 si 34 de ani. China, Turcia, Filipine si Vietnam sunt tarile din care au fost adusi la munca in tara noastra cei mai multi lucratori din spatiul extracomunitar, arata…

- "Decizia de a suspenda taxa clawback pentru o anumita categorie de medicamente, astfel incat pacienții sa nu mai intampine dificultați in a le gasi in farmacii, este o masura care adreseaza simptomele, nu cauza problemei. Deși salutara pentru o categorie de pacienți, aceasta masura va transfera problemele…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar pe cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a tarii in urmatorii doi ani si nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Guvernul prognozeaza ca Romania va avea o crestere economica de 5,5% anul viitor, produsul intern brut urmand sa avanseze astfel pana la 907,852 miliarde de lei. Estimarea este mai temperata fata de prognoza din acest an a Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), de 6,1%.

- In urma promisiunilor electorale, guvernul PSD-ALDE s-a ținut de cuvant in ceea ce privește pomana electorala. Astfel, pensiile și ajutoarele sociale au crescut. Dar cu ce consecințe? Bugetul tarii sufera de pe urma acestor creșteri, in ciuda avertizarilor specialiștilor, guvernul neținand…

- Leul a ajuns recent la cel mai slab nivel din istorie in fața euro , indicele ROBOR este la maximul ultimilor trei ani , sindicatele se tem ca o parte dintre angajați vor avea salariile taiate incepand cu 2018 din cauza trecerii contribuțiilor sociale la angajat, iar mediul de afaceri critica plata…

- "Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat creșterea economica. Deci nu orice creștere conduce la dezvoltare daca nu este bine gestionata atat de piața cat și de intervenția selectiva a statului, evoluțiile macroeconomice favorabile pe ansamblu din ultimii ani nefiind resimțite…

- Dezvoltarea economico-sociala a României este mai lenta decât cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala "Measuring Development în Turbulent Times", acesta precizând…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, in care se arata totusi ca profilul de creditare este sustinut de factori precum perspectivele favorabile…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, impreuna cu europarlamentarul Viorica Dancila, au participat vineri la o dezbatere cu tema „Dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonelor rurale din Romania”, organizata…

- Romania are o situație economica stabila, sustenabila, recunoscuta de toate organismele internaționale, a afirmat premierul Mihai Tudose, joi, in plenul Parlamentului. "Dragi colegi din Opoziție, înțelegem cu toții ca trebuie sa va justificați prezența…

- Piata rezidentiala din Romania pare sa fie la varful unui ciclu de crestere, fiind caracterizata de un grad mare de fragmentare, asimetrie si polarizare, precum si de dependenta de programul Prima Casa, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. …

- „Guvernul actual al Romaniei este un Guvern toxic care functioneaza ca o casa de mentenanta pentru liviu Dragnea. De un an de zile, ceea ce s-a intamplat in Romania a fost ca toate resursele statului sa fie folosite pentru un obiectiv personal, individual - probleme penale ale unora si ale liderului…