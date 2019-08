Ministrul Justiției, Ana Birchall, pe care PSD a decis vineri sa o inlocuiasca din funcție cu judecatoarea Dana Garbovan, a transmis pe Facebook ca dupa ședința CEx a mers la Ministerul Justiției, in condițiile in care in spațiul public au aparut informații ca ar fi plecat la Palatul Cotroceni. Ministrul Justiției a postat și o fotografie in care apare la sediul instituției.

"Fake news - Dupa ședința CEx am venit la Ministerul Justiției", a scris, pe Facebook, Ana Birchall.

Ea a postat și o fotografie in care apare la sediul Ministerului Justiției.

Liderul PSD Viorica Dancila…