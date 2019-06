Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a declarat, miercuri, ca membrii fondatori ai Aliantei Vestului lucreaza la un transfer de bune practici si la pregatirea unor proiecte pentru cele patru orase.

- „Ca orice primar in funcție incerc sa transfer din aprecierea pe care o am eu spre partidul meu. Niciodata nu se reușește asta in totalitate de catre nimeni. Eu am caștigat cu 53 la suta (in 2016 – n.r.), PNL a luat doar 25 la suta, nici jumatate din scorul meu la aceleași alegeri. Nu candideaza…

- Astfel, candidatul PNL a spus ca „acest mascarici îl va învinge la alegeri” pe Liviu Dragnea, care „se teme și știe faptul ca PNL este singurul partid care îl poate învinge” la euroalegerile din mai. Rareș Bogdan a enumerat activitatea a mai multor…

- Potrivit hotarârii Consiliului Local Timisoara, sediul Alianței Vestului (AVE) va fi în la etajul întâi în cladirea Primariei Vechi, în Piata Libertatii din Timișoara. Sediul va fi format din patru încaperi, iar pâna în prezent acolo a functionat…

- In septembrie 2018, la conferința Urban Talks, primarul Nicolae Robu anunța inființarea Patrulateralei Vestului, o structura care sa includa Aradul, Oradea, Reșița și Timișoara și care sa le permita edililor sa faca schimb de experiența, dar și sa inițieze impreuna „proiecte mari, care ies din matca…