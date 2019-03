Birourile de vote s-au deschis la ora 07.00 in mai multe orase din Turcia, iar de la ora 08.00 s-au deschis in intreaga tara, scrie news.ro.

In contextul in care Turcia se confrunta cu prima sa recesiune din ultimii 10 ani, cu o inflatie record si somaj in crestere, acest scrutin are valoare de test pentru Erdogan, care a castigat toate alegerile de la ajungerea la putere a partidului sau, AKP, in 2002.