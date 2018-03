Aglomeratie infernala la metrou! Bucurestenii au asteptat zeci de minute. Ce spune Metrorex Se circula cu dificultate, marti dimineata, la metrou, dupa mai multe probleme in cateva statii. Metrorex a comunicat oficial ca aglomeratia iesita din comun s a produs in urma unei defectiuni la statia Tineretului, scrie Digi 24.Metrorex a oferit un punct de vedere in legatura cu circulatia de cosmar: "Metrorex informeaza publicul ca astazi, 06.03.2018, la ora 08:10, in statia Tineretului, un tren de metrou a prezentat probleme tehnice la usile de acces, acesta fiind retras din circulatie ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Probleme tehnice la metrou, marți dimineața. Calatorii au fost nevoiți sa aștepte minute in șir pentru a se deplasa intre Gara de Nord și Crangași. Din cauza unor probleme tehnice intre Gara de Nord si Crangasi, circulatia s-a desfașurat pe un singur fir, marți dimineața. Citește și Școlile din București…

- In conditiile avertizarilor meteorologice din aceasta perioada, Metrorex anunta ca lifturile care fac legatura cu exteriorul statiilor de metrou vor fi oprite timp de 24 ore incepand de astazi, ora 13.00. Aceasta masura a fost luata pentru siguranta celor care folosesc ascensoarele exterioare, existand…

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- O problema la sistemul de deschidere-inchidere a usilor a facut ca o garnitura de metrou sa ramana peste 10 minute in statia Obor inainte sa poata sa se retraga din circulatie. In cele din urma, mecanicul de pe garnitura ajutat de agentii de paza au reusit deschiderea manuala a usilor si evacuarea…

- Au fost momente de panica intr-una dintre statiile de metrou din Bucuresti. Un calator a tras semnalul de alarma, dupa ce a fost martor la un eveniment neplacut intr-unul dintre vagoanele trenului. Medicii au fost chemati de urgenta

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul semnalat din statia de metrou Costin Georgian. ''Cu privire la incidentul din data de 12.12.2017, din…

- Politia Capitalei nu a primit niciun apel la 112 care sa sesizeze tentativa de omor de la statia de metrou Costin Georgian, a declarat Nicu Dragos Orlando, seful DGPMB, la o conferinta de presa. "Referitor la acest incident, nu am primit niciun apel care sa sesizeze tentativa de omor.(...)…

- Un nou incident grav vineri la metrou. O femeie a reclamat la serviciul de urgenta 112 ca a fost amenintata de o persoana necunoscuta. Incidentul s-a produs in statia de metrou Unirii. Zeci de politisti au pornit imediat in cautarea suspectei. Dupa aproximativ o ora de la sesizarea incidentului la…

- O femeie a sesizat Politia, vineri dimineata, dupa ce a fost amenintata de o alta femeie in statia de metrou Piata Unirii 2. Politia a dat publicitatii imagini cu agresoarea, solicitand sprijin pentru gasirea acesteia. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca suspecta a fost prinsa in zona Pipera…

- Alina Ciucu, tanara ucisa la metrou, va fi inmormantata intr-un sicriu alb in comuna doljeana Ostroveni, acolo unde a crescut. Tanara se afla pe peronul statiei de metrou Dristor, cand a fost impinsa de la spate de o femeie din Craiova.

- Incidente precum cele petrecute la metrou in ultimele zile aduc in discutie cat de eficienta este legislatia in ceea ce priveste pacientii cu probleme psihice. Medicii spun ca in prezent nu au parghii sa-i trateze pe cei care nu-si dau acordul pentru a primi ajutor.

- Crima oribila care s-a petrecut la metrou, in statia Dristror, a determinat oamenii sa-si puna intrebari, daca pot fi luate masuri, astfel incat tragediile de acest fel sa fie evitate.

- Intrebarea care sta pe buzele tuturor romanilor, șocați de crima de la stația de metrou Dristor 1, in urma careia o femeie cu reale probleme psihice a impins in fața trenului o tanara de 25 de ani, este de ce nu s-a putut preveni o asemenea tragedie. Metrorex are in dotare 1.000 de camere video.

- Directorul general al Politiei Capitalei, chestorul Nicu Dragos, confirma, oficial, ca institutia pe care o conduce nu a fost informata de apelul la 112 legat de tentativa de omor de la statia de metrou Costin Georgian, clarificarile in acest caz urmand sa fie facute de STS. „Pana in momentul…

- Noi amanunte ies la iveala in cazul crimei șocante de la metrou. Suspecta, Magdalena Șerban, a impins-o in fața trenului, la stația Dristor, pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani, care și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de metrou. Insa inainte, ea a mai incercat același lucru cu o alta fata, la…

- Filmul CRIMEI de la metrou | Cum au avut loc cele doua atacuri. Mesajul SOCANT scris in palma atacatoarei cand a fost gasita Surse judiciare au povestit cum a decurs interventia in seara crimei de la metrou, mentionand ca tatal primei victime a sunat la 112 la aproximativ 30 de minute dupa atac,…

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de solutii de detectie, considera ca tragediile inregistrate la metrou sau la trecerile de cale ferata pot fi evitate, iar pentru asta recomanda utilizarea senzorilor de detectie care permit identificarea rapida a situatiilor de urgenta, oferind posibilitatea persoanelor…

- Metrorex colaboreaza cu autoritațile in ancheta deschisa in cazul crimei de la metrou. Potrivit companiei, au fost intensificate acțiunile organizate impreuna cu forțele de ordine. Compania Metrorex a facut noi precizari in legatura cu crima de la stația de metrou Dristor. Compania a precizat ca a fost…

- Caz infiorator petrecut intr-o statie de metrou din Capitala. O tanara a murit dupa ce a fost impinsa pe sine, in fata trenului care intra in statia Dristor 1. Suspecta a fost identificata si prinsa in timp record, fiind vorba de o femeie care incercase un gest similar in statia Costin Georgian, tot…

- Tichetul unic RATB - Metrorex este introdus, incepand de duminica, pretul unic pentru 60 de minute fiind de cinci lei. In prima etapa, sunt valabile si abonamentele emise anterior de catre cele doua companii.